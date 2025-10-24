Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightNeeleswaramchevron_rightപാ​ർ​ക്കി​ങ്...
    Neeleswaram
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:33 AM IST

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​യി ച​ങ്ങ​ല​പ്പൂ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ച​ങ്ങ​ല​പ്പൂ​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​കു​ന്നു. നീ​ലേ​ശ്വ​രം റെ​യി​ല്‍വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ കി​ഴ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ച​ങ്ങ​ല​പ്പൂ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. സം​ര​ക്ഷി​ത​മേ​ഖ​ല​യാ​യ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​തു സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ഫ്.​സി.​ഐ ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റാ​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ.

    റെ​യി​ൽ​വേ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ക​മ്പി​പ്പൂ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് അ​പ​ക​ട​ക്കു​രു​ക്കാ​വു​ന്നു. ഈ ​ച​ങ്ങ​ല​പ്പൂ​ട്ടി​ല്‍ കാ​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​വീ​ണ് നി​ര​വ​ധി ​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ വ​ട്ട​പ്പൊ​യി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷ് (45) ച​ങ്ങ​ല​യി​ല്‍ കാ​ൽ കു​ടു​ങ്ങി മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ പ​ല്ല് പൊ​ട്ടു​ക​യും മു​ഖ​ത്തും കാ​ലു​ക​ള്‍ക്കും സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​മു​മ്പും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ ഇവിടെ വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക്ക് സമീപത്താണ് ച​ങ്ങ​ല​പ്പൂ​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Parking areaNeeleshwaramchain lock
    News Summary - Accidents due to chains in parking areas
    Similar News
    Next Story
    X