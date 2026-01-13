Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neeleswaram
    Neeleswaram
    Posted On
    13 Jan 2026 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:30 PM IST

    ചിറയിൽ വീഴാതെ നോക്കണേ...

    ചിറയിൽ വീഴാതെ നോക്കണേ...
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം കോ​വി​ല​കം​ചി​റ​യു​ടെ അ​രി​കി​ലെ റോ​ഡ്

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ക​ര​യി​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണാ​ൽ റോ​ഡു​ത​ന്നെ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​കു​മോ എ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. കാ​ര​ണം, ചി​റ​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡ​രി​കാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ​രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​വി​ല​കം ചി​റ​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. ചി​റ​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി പോ​കു​ന്ന ഈ ​റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്.

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ചി​റ. ചി​റ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന റോ​ഡ​രി​കി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞ് ത​ക​രു​ക​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചി​റ റി​ങ് റോ​ഡ് ഒ​രു ലെ​യ​ർ മെ​ക്കാ​ഡം ടാ​റി​ങ് ചെ​യ്തു. ഇ​നി ഒ​രു ലെ​യ​ർ കൂ​ടി ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. നി​ര​ന്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തും റോ​ഡ​രി​ക് ഇ​ടി​യു​ന്ന​തും വ​ൻ അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മു​മ്പ് ഓ​ട്ടോ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് ചി​റ​യി​ൽ വീ​ണ സം​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചി​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗം റോ​ഡി​ന്റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി ഭി​ത്തി​കെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​പ​ക​ട​നി​ല ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. നീ​ലേ​ശ്വ​രം രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള കോ​വി​ല​കം​ചി​റ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. പൂ​രോ​ത്സ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ളി​യി​ല​പ്പ​ന്റെ​യും മ​ന്ദം​പു​റ​ത്ത് ഭ​ഗ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും ആ​റാ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​കോ​വി​ല​കം ചി​റ​യി​ലാ​ണ്. മു​മ്പ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചി​റ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല.

    TAGS:kasarkodeneeleswaram
    News Summary - accident prone in kovilakam chira
