    Neeleswaram
    Neeleswaram
    Posted On
    16 Dec 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    16 Dec 2025 10:33 AM IST

    രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ത​ല​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​നി​ല​യി​ലു​ള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി; ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ 30,000 ലി​റ്റ​ർ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യാ​ണി​ത്

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ലെ അ​പ​ക​ട​ാവസ്ഥയിലുള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ നി​ൽ​പ്. കേ​ര​ള ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ 30,000 ലി​റ്റ​ർ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വെ​ള്ളം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ 170ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​വ​ള​പ്പി​ൽ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്‌. ഇ​ത് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​മൂ​ലം ഇ​തി​ന്റെ ക​മ്പി ദ്ര​വി​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യ​ നി​ല​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി​ട്ടും പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി പു​തി​യ സം​ഭ​ര​ണി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​ക​രം സ്ഥ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ജ​ല​വ​കു​പ്പി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ​ജോ​ർ​ജ് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​താ​ണ്.

    പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ന്ന് മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും ഒ​ന്നും ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ല്ല. സം​ഭ​ര​ണി​യി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​ക്കുമ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്ക​ല്ലേ​യെ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ലാ​ണ്. അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ സം​ഭ​ര​ണി നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ജ​ല​വ​കു​പ്പും നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​രും ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    News Summary - A water tank in a dangerous condition above the heads of patients; This is the water authority's water tank with a storage capacity of 30,000 liters.
