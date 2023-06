cancel camera_alt ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ര്‍. വ​ന്ദ​ന സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട്: മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​ലെ എ​ൻ​മ​ക​ജെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ഗ -വാ​ണി​ന​ഗ​ർ റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വിസ് ന​ട​ത്താ​തു​മൂ​ലം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ പ​ദ്രെ ഗ​വ.​ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ാബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ്. യാ​ത്ര ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് കാ​ര​ണം സ്കൂ​ളി​ൽനി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ജി​ല്ല ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. വ​ന്ദ​ന സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ത​ക​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​വാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് (റോ​ഡ്) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ച​രി​ഞ്ഞുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റു​വാ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ൻ​മ​ക​ജെ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​എ​സ്. സോ​മ​ശേ​ഖ​ര, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ കൂ​ടെ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. Show Full Article

Students drop out of school; Public Works has been instructed to repair the road