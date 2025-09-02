Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumbla
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:41 PM IST

    മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​രി​ൽ മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​യു​ടെ സ്വൈ​ര​വി​ഹാ​രം

    മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​രി​ൽ മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​യു​ടെ സ്വൈ​ര​വി​ഹാ​രം
    കു​മ്പ​ള: മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​രി​ൽ മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ സ്വൈ​ര​വി​ഹാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. രാ​ത്രി​യാ​യാ​ൽ ക​ട​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ണ​ൽ വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഉ​റ​ക്കം​കെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി പോ​കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. മ​ണ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ 2,000 ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ത്തി​യി​ൽ അ​വ​രെ​ല്ലാം മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​ക​ളു​ടെ കു​രു​ക്കി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​റ​ക്ക​മൊ​ഴി​ച്ചു​ള്ള പ​ണി​ക​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സി​ഗ​ര​റ്റും മ​റ്റു പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് എം.​ഡി.​എം.​എ​പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ സ്വ​യം ന​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    TAGS:sand mafiaKasargod Newssand smugglingMogral Puttur
    News Summary - Sand mafia's in Mogral Puthur
