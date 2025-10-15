Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumbla
    മ​ഴ​യും മി​ന്ന​​ലും; കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെയും വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ല

    വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ലം​ഭാ​വം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ുവെന്ന് പരാതി
    മ​ഴ​യും മി​ന്ന​​ലും; കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെയും വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ല
    ബ​ദ​രി​യ ന​ഗ​റി​ൽ മിന്നലിൽ തകർന്ന ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

    കു​മ്പ​ള: കു​മ്പ​ള​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ല. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കു​മ്പ​ള സെ​ക്ഷ​ന് കീ​ഴി​ലെ ബ​ദ​രി​യ ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങിയത്​. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ലും മി​ന്ന​ലി​ലും മു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​ദ്യു​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. കു​മ്പ​ള കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ലം​ഭാ​വം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കു​മ്പ​ള സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വെ​ളു​പ്പി​ന് ഒ​രു​മ​ണി​യോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ കു​മ്പ​ള​യു​ടെ മി​ക്ക​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ബ​ദ​രി​യ ന​ഗ​റി​ലു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചാ​ണ് ബ​ദ​രി​യ ന​ഗ​റി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​മു​ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

