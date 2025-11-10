Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKumblachevron_rightവീടിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്;...
    Kumbla
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:09 AM IST

    വീടിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്; പൊലീസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വീടിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്; പൊലീസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കുമ്പള: ഉപ്പളയിൽ വീടിനുനേരെ വെടിവെപ്പ്. മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. ഹിദായത്ത് ബസാറിലെ പ്രവാസിയായ അബൂബക്കറിന്റെ വീടിനുനേരെയാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെ അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർത്തത്. അബൂബക്കർ ഖത്തറിലാണുള്ളത്.

    ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വെടിവെപ്പിൽ വീടിന്റെ ജനൽചില്ലുകൾ തകർന്നു. സംഭവമറിഞ്ഞ് എ.എസ്.പി നന്ദഗോപാൽ, പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

    പരിശോധനയിൽ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്ന് അഞ്ചു പെല്ലറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയപാതയിൽ സ്ഥാപിച്ച സി.സി.ടി.വി കാമറയും സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kumbalainvestigationShooting Case
    News Summary - police start investigation on shoot at the house
    Similar News
    Next Story
    X