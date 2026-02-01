Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKumblachevron_rightപ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ...
    Kumbla
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 9:41 AM IST

    പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    മണിക്കൂറുകളുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി
    പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം
    cancel
    Listen to this Article

    കുമ്പള: അനന്തപുരം വ്യവസായ പാർക്കിലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി അബ്ദുറഹിമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഫാക്ടറി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12 വരെ ഇവിടെ ജോലിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ച നാലോടെയാണ് തീ ആളിക്കത്തുന്നത് സമീപവാസികൾ കണ്ടത്. ഉടൻ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ അറിയിച്ചു. കാസർകോട്, ഉപ്പള, കുറ്റിക്കോൽ, കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടങ്ങിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനയിൽനിന്നുള്ള എട്ടു യൂനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെത്തി മണിക്കൂറുകളോളം അധ്വാനിച്ച് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. കോടികളുടെ നഷ്ടമുള്ളതായി പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireLocal NewsKasargod
    News Summary - Massive fire breaks out at plywood factory
    Similar News
    Next Story
    X