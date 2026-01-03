Begin typing your search above and press return to search.
    കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ലി​ഫ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    കു​മ്പ​ള​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ ഏ​ഴോ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യാ​ണ്
    കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ലി​ഫ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ലി​ഫ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം

    കു​മ്പ​ള: ര​ണ്ട് പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളു​ള്ള കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യാ​സം കൂ​ടാ​തെ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ലി​ഫ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ. ഏ​ക​ദേ​ശം 80ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ഘ​ട്ടം, ഘ​ട്ട​മാ​യി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ് ഫോ മോ​ടി പി​ടി​പ്പി​ച്ച​തും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​രി​പ്പി​ടം ഒ​രു​ക്കി​യ​തും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ശൗ​ചാ​ല​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കി​യ​തും. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ലി​ഫ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 37 ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​മാ​ണ് കു​മ്പ​ള​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഈ ​സ്ഥ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് റെ​യി​ൽ​വേ പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​മ്പ​ള​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ ഏ​ഴോ​ളം വ​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യാ​ണ്. മം​ഗ​ളൂരു കോ​ള​ജു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പോ​കു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും നി​ത്യേ​ന ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യാ​ണ്.

    പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ൽ മേ​ൽ​കൂ​ര​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​യി​ലും മ​ഴ​യും കൊ​ണ്ടാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ട്രെ​യി​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കു​മ്പ​ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ ട​ർ​ഫ് മൈ​താ​നം.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ട​ർ​ഫ് മൈ​താ​നം പ​ണി​യാ​നാ​യി കു​മ്പ​ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം അ​ഞ്ച് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

