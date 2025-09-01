Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kumbla
    Posted On
    1 Sept 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 1:43 PM IST

    കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ത​കൃ​തി​യി​ൽ

    കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ത​കൃ​തി​യി​ൽ
    കുമ്പളയിൽ ധ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ടോൾ ബൂത്ത് നിർമാണം

    കു​മ്പ​ള: കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ത​കൃ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 കു​മ്പ​ള ആ​രി​ക്കാ​ടി​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ്ഥി​രം ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സം​ഘ​ടി​ച്ച് സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക​യും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മേ​ൽ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി, ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​മ്പ​താം തീ​യ​തി കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ കു​ഴി​ക​ളെ​ടു​ത്ത് സി​മ​ൻ​റും ക​മ്പി​യും പാ​കി പി​ല്ല​റു​ക​ൾ പൊ​ക്കു​ന്ന പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഇ​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​ത് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് വ​ക്കീ​ലി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി​യും കേ​സും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​ക്കോ​ളാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച്, 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് കേ​വ​ലം 23 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ല്‍ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി.എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ഏ​ത് വി​ധേ​ന​യും ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ത​ട​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ്ഥി​രം ടോ​ൾ ബൂ​ത്താ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​വി​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം​ചേ​ർ​ന്നു.

