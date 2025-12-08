Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kasargod
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 8:48 AM IST

    കാ​റ​ഡു​ക്ക​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​രും; മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും

    LDF, Karaduka; UDF ,BJP,improve, election, കാറഡുക്ക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബി.ജെ.പി
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: കാ​റ​ഡു​ക്ക ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് തെ​ല്ലും സം​ശ​യ​മി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റ് നേ​ടി നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് -ബി.​ജെ.​പി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ബ​ന്ത​ടു​ക്ക, കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക, ദേ​ല​മ്പാ​ടി, മു​ളി​യാ​ർ, കു​മ്പ​ഡാ​ജെ, കാ​റ​ഡു​ക്ക, ബെ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് കാ​റ​ഡു​ക്ക ബ്ലോ​ക്ക്. ഇ​വി​ടെ കു​മ്പ​ഡാ​ജെ, പ​ടു​പ്പ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    മൊ​വ്വാ​ർ, ബെ​ള്ളൂ​ർ, ആ​ദൂ​ർ, ദേ​ലം​പാ​ടി, അ​ഡൂ​ർ, കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, മു​ന്നാ​ട്, കു​ണ്ടം​കു​ഴി, കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, പൊ​വ്വ​ൽ, മു​ളി​യാ​ർ, കാ​റ​ഡു​ക്ക എ​ന്നീ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 13 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 14 ആ​യി മാ​റി. മൊ​വ്വാ​ർ, കു​മ്പ​ഡാ​ജെ, ബെ​ള്ളൂ​ർ, ആ​ദൂ​ർ, ദേ​ല​മ്പാ​ടി, അ​ഡൂ​ർ, കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, പ​ടു​പ്പ്, മു​ന്നാ​ട്, കു​ണ്ടം​കു​ഴി, കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, പൊ​വ്വ​ൽ, മു​ളി​യാ​ർ, കാ​റ​ഡു​ക്ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ. കു​ണ്ടം​കു​ഴി ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണ​വും ദേ​ല​മ്പാ​ടി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ​വും ബെ​ള്ളൂ​ർ, ആ​ദൂ​ർ, അ​ഡൂ​ർ, കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, പൊ​വ്വ​ൽ, മു​ളി​യാ​ർ, കാ​റ​ഡു​ക്ക എ​ന്നി​വ വ​നി​ത​സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​ണ്.

    23 വ​നി​ത​ക​ളും 21 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മ​ട​ക്കം 44 പേ​ർ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 12 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. മൊ​വ്വാ​ർ, പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 12 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ലീ​ഗും പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ​ടു​പ്പ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് കൈ​യും ഏ​ണി​യും പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി, സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പ​ടു​പ്പി​നെ കൂ​ടാ​തെ ബെ​ള്ളൂ​രി​ലും മു​ളി​യാ​റി​ലും ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 14 ഡി​വി​ഷ​നി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്. കാ​റ​ഡു​ക്ക ബ്ലോ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ല​മ്പാ​ടി, അ​ഡൂ​ർ, കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, ബേ​ഡ​കം, കു​ണ്ടം​കു​ഴി, പെ​ർ​ള​ടു​ക്കം, കാ​റ​ഡു​ക്ക എ​ന്നീ ഏ​ഴു സീ​റ്റാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദൂ​ർ, ബ​ന്ത​ടു​ക്ക, മു​ളി​യാ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും മൊ​വ്വാ​ർ, കു​മ്പ​ഡാ​ജെ, ബെ​ള്ളൂ​ർ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ലു​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    News Summary - LDF will continue in Karaduka; UDF and BJP to improve
