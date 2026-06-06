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    Kanhangad
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 1:22 PM IST

    സമൂഹ മാധ്യമം വഴി പരിചയം; യുവാവിന്‍റെ നാലരലക്ഷം തട്ടി

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    സമൂഹ മാധ്യമം വഴി പരിചയം; യുവാവിന്‍റെ നാലരലക്ഷം തട്ടി
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    കാഞ്ഞങ്ങാട്: സോഷ്യൽ മീഡിയവഴി പരിചയപ്പെട്ട സംഘം യുവാവിന്റെ നാലര ലക്ഷം രൂപയോളം തട്ടിയെടുത്തു. യുവാവിന്‍റെ പരാതിയിൽ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഒടയംചാൽ കോടോത്തെ ആൽബിൻ മാത്യു മാളിയേക്കലി (32) നാണ് പണം നഷ്ടപെട്ടത്.

    മുംബൈ സ്വദേശികളായ അനീഷ് മാത്യു, അരോഹി രജപുത്ര എന്നിവർക്കെതിരെ പരാതിയിൽ രാജപുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപെട്ട പ്രതികൾ കൂടുതൽ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 4,41,590 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലായിരുന്നു പണം നിക്ഷേപമായി നൽകിയത്.

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    TAGS:Crime NewsOnline FraudFinancial ScamSocial media FraudInvestment Scam
    News Summary - Youth cheated of Rs 4.5 lakh through acquaintance through social media
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