കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Posted Ondate_range 19 Nov 2025 12:05 PM IST
Updated Ondate_range 19 Nov 2025 12:05 PM IST
കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - Young man arrested with ganja
1.690 കിഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി നേരത്തേയും മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ കാപ്പയിലും ഉൾപ്പെട്ടു. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് എസ്.ഐ സി.പി. ജിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
കാഞ്ഞങ്ങാട് : ഹോസ്ദുർഗ് മുറിയനാവിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽനിന്ന് ഒന്നര കിലോയിലേറെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുറിയനാവിയിൽ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ഷംസീറിനെയാണ് (29) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
