ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പ്രവാസിയുടെ സഹോദരനും മകനും നേരെ അക്രമം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റി​െ​ന്റ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും മ​ക​നെ​യും ഒ​രു സം​ഘം ആക്ര​മി​ച്ചു. പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് മീ​ത്ത​ൽ ബൈ​ത്തു​ൽ നൂ​റി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് (50), മ​ക​ൻ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ (19) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഗ​ഫൂ​റി​െ​ന്റ മ​ര​ണ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ വീ​ട് റെ​യ്​​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത വി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​ണ് അ​ക്ര​മം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട്​ 6 .30നാ​ണ് സം​ഭ​വം.

അ​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ബി.​കെ. ശ​മ്മാ​സ്, ബി.​കെ. അ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ബി.​കെ. ഉ​ബൈ​സ്, ബി.​കെ. റ​യീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​മ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടി​ച്ചും കു​ത്തി​യും പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ഗ​ഫൂ​റി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

Violence against brother and son of expatriate who died under mysterious circumstances