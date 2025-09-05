Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_right...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:25 AM IST

    ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ല​മ​ർ​ന്ന്​ നാ​ട്; ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​നൊ​പ്പം ന​ബി​ദി​ന തിരക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    The onam rush in Kanhangad city
    cancel
    camera_alt

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ഒ​രു​ക്കം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യി​ലെ ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പൂ​ക്ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ചെ​രി​പ്പു​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​യി. ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​നൊ​പ്പം ന​ബി​ദി​ന തി​ര​ക്കു​മു​ണ്ട്. ഓ​ണ​ത്തി​ന് വ​ർ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ പൂ​ക്ക​ൾ തേ​ടി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ടാ​ണെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മ​റു​നാ​ട​ൻ പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ൽ​പ​ന സം​ഘം മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    മൈ​സൂ​രു, ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട്, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ, ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് നൂ​റി​ലേ​റെ സം​ഘം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പൂ ​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി തു​റ​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, ജ​മ​ന്തി, റോ​സ, അ​ര​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക് 100 മു​ത​ൽ 120 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​ക്കാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ കി​ലോ​ക്ക് 200 മു​ത​ൽ 250 വ​രെ രൂ​പ​ക്ക് വി​റ്റ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് 100 രൂ​പ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ട​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ന്ത​ലൊ​രു​ക്കി​യും വി​ൽ​പ​ന ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യു​മു​ണ്ട്. പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഖാ​ദി വ​സ്ത്ര വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കു​ത​ന്നെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FestivalsNabidinamuthradamOnam Rush
    News Summary - Uthradam Day; Nabidinam rush along with Onam rush
    Similar News
    Next Story
    X