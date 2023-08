ട്രെയിനിനു കല്ലെറിയുന്നവർക്ക് പിടിവീഴും; മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

cancel camera_alt കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ട്രാ​ക്കി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് : ട്രെ​യി​നി​നു ക​ല്ലെ​റി​യു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ര​ഹ​സ്യ സ്‌​ക്വാ​ഡു​മാ​യി ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രെ​യി​നി​നു നേ​രെ ക​ല്ലേ​റ് ഉ​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ല്ലെ​റി​യു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​ക്കാ​നും റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്ക് പ​രി​സ​ര​ത്തു സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ഹ​സ്യ സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചത്. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ണു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദേശ​പ്ര​കാ​രം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ കെ.​പി. ഷൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​മാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

Show Full Article

News Summary -

Those who throw stones at the train will be caught; Police have intensified surveillance in the area