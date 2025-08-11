Begin typing your search above and press return to search.
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:01 AM IST

    തീർഥാടനത്തിന് പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് കള്ളന്മാർ

    തീർഥാടനത്തിന് പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് കള്ളന്മാർ
    വീടിനകത്ത് മോഷണം നടന്നനിലയിൽ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വീ​ട്ടു​കാ​ർ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് പോ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട​ത് വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് ക​ള്ള​ന്മാ​ർ. വീ​ട്ടു​കാ​രെ ക​ണ്ട മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണ​വു​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടി​ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കു​റ​ച്ചി​ക്കാ​ട് ബേ​ക്ക​ൽ ക​ട​വ​ത്തെ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ൻ മീ​ത്തെ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​വ​ർ​ച്ച. ഇ​രു​നി​ല വീ​ടി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ മു​റി​ക​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട് തി​ര​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ല​മാ​ര​യ​ട​ക്കം കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ര​ണ്ട് ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​മ്മ​ൽ, 15,000 രൂ​പ, 500 ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. 55,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ട്.

    മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​യ​റും മു​മ്പ് വീ​ട്ടു​കാ​രെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ഷ്ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. പി​റ​കു​വ​ശ​ത്തെ ഗ്രി​ല്ലും വാ​തി​ലും പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് പോ​യ​താ​ണ് കു​ടും​ബം. ഇ​ത​റി​വു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യം. റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ർ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​സ​മ​യം വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ള്ള​ന്മാ​രെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ കു​ടും​ബം അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​റി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ട​യു​ട​ൻ ക​ള്ള​ന്മാ​ർ അ​ടു​ക്ക​ള​വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.എ​സ്. ഐ ​മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ കൊ​ട്ര​ച്ചാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

