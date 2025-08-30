Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:12 AM IST

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ങ് വാഹനങ്ങളിൽ മോഷണം പതിവ്

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും വാ​ഹ​ന​ത്തി​​ന്റെ ബോ​ക്സ് മു​റി​ച്ച് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ക​ണ്ണ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ അ​ലാ​മി​പ്പ​ള്ളി തെ​രു​വ​ത്തെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ ഓ​ട്ടോ​യി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം. ഡാ​ഷ് ബോ​ക്സ് കീ​റി മു​റി​ച്ച് 500 രൂ​പ ചി​ല്ല​റ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു.

    60 രൂ​പ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ് ന​ൽ​കി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​ത്. തി​രൂ​രി​ൽ പോ​യി രാ​ത്രി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    കാ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഫീ​സ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫീ​സ് പി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ക​ട്ടെ മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കൈ​മ​ല​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    Crime NewsKasarkod Railway StationTheft CaseLatest News
