cancel camera_alt ക​ള്ളാ​ർ അ​ടോ​ട്ട് ക​യ​ത്ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ​ കു​ഴ​ൽക്കിണ​ർ ലോ​റി By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​ർ ലോ​റി ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ് ലോ​റി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. ര​മേ​ശ​ൻ (29), റ​ബി​മേ​ഷ് (24), ശ​ങ്ക​ർ (39), വി​നോ​ദ് (40), ശേ​ഖ​ര​ൻ (45), മു​രു​ക​ൻ (21), ഹേ​മ​രാ​ജ് (30), ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ​ൻ (43), ദേ​വ​ൻ സി​ങ്​ (19) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഛത്തിസ്ഗഢ്, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​രെ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ര​ണ്ടു​പേ​രെ മം​ഗ​ളൂരു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ള​ളാ​ര്‍ അ​ടോ​ട്ടു​ക​യ​യി​ലാ​ണ് കു​ഴ​ല്‍ക്കി​ണ​ര്‍ ലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് ത​ലകീ​ഴാ​യി​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. Show Full Article

The tube well lorry overturned Nine people were injured; The gravity of two people