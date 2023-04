കാണാതായ യുവതി ബാങ്കിൽ പണം പിൻവലിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ പിടിയിലായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ണാ​താ​യ യു​വ​തി ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. കൊ​ല്ലം​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 35 കാ​രി​യെ​യാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ ബാ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് യു​വ​തി​യെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. 40,000 രൂ​പ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ശേ​ഷം യു​വ​തി​യെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ നീ​ലേ​ശ്വ​രം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തി ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

യു​വ​തി ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യ​ത്. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ യു​വ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്നേ​ഹി​ത അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. Show Full Article

The missing woman was caught when she went to withdraw money from the bank