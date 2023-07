ഡ്രെയിനേജുകളുടെ ലോഹ അടപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ചയാൾ സി.സി.ടി.വിയിൽ കുടുങ്ങി

cancel camera_alt മോ​ഷ്ടാ​വി​ന്‍റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്നും ഡ്രെ​യി​നേ​ജു​ക​ളു​ടെ ലോ​ഹ അ​ട​പ്പു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ‘യു​വാ​വി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു. ദൃ​ശ്യം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് സം​ശ​യം. അ​ജാ​നൂ​ർ ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ കെ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ ഡ്രെ​യി​നേ​ജി​ന്‍റെ അ​ട​പ്പു​ക​ളാ​ണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ലെ ജോ​ലി​ക്കെ ത്തി​യ ത​മി​ഴ​ക​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഹോ​സ് ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലി​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ ആ​ക്രിക്കട​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ മൂ​ടി​ക​ൾ പൊ​ലീസ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

The man who stole the metal lids of the drainages was caught on CCTV