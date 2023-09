സ്കൂട്ടർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിക്ക് പരുക്ക്

cancel camera_alt അപകടത്തിൽപെട്ട സ്കൂട്ടർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: റാ​ണി​പു​ര​ത്ത് സ്കൂ​ട്ട​ർ മ​റി​ഞ്ഞ് പിറകിലിരുന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​ർ ഓ​ടി​ച്ച യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. നീ​ലേ​ശ്വ​രം പേ​രോ​ലി​ലെ ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ആ​യി​ഷ​ത്ത് തം​ന (17)ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. റാ​ണി​പു​ര​ത്ത്നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങ​വെ പ​ന​ത്ത​ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യ ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി പ്ര​കാ​രം സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച കോ​ൺ​വെ​ന്റ് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ സി.​എ​ച്ച്. ന​സീ​റ (34) ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. റോ​ഡി​ന്‍റെ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് വാ​ഹ​നം മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

The girl was injured when the scooter fell down