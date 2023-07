cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് സി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും 15,000 രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വി​നും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

കോ​ടോം - ബേ​ളൂ​ർ താ​യ​ന്നൂ​രി​ലെ കെ. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ (48)യാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് സം​ഭ​വം. പെൺകു​ട്ടി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി കു​ട്ടി​യെ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച് പ്ര​തി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യാ​ണ് കേ​സ്. ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് അ​ന്ന​ത്തെ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​വി. പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഹോ​സ് ദു​ർ​ഗ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ർ​ട്ട്, സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ. ​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

The accused who sexually assault an 11-year-old girl was sentenced to five years in prison and fined