Madhyamam
    4 Oct 2025 9:16 AM IST
    4 Oct 2025 9:17 AM IST

    ന​ഗ​രം കൈ​യട​ക്കി തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ന​ഗ​രം കൈ​യ​ട​ക്കി തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ. പ​ഴ​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ടി.​ബി റോ​ഡി​നും കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​ക്കി​ളി​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ് നാ​യ്ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും നാ​യ്ക്ക​ൾ കൈ​യേ​റി. ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പു​തി​യ​കോ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്ത് നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ഇ​വ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യും നാ​യ്ക്ക​ൾ കു​ര​ച്ചു​ചാ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ആ​രോ​ട് പ​രാ​തി പ​റ​യു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ കു​ഴ​യു​ക​യാ​ണ് ജ​നം. സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ അ​ജാ​നൂ​രി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ്ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക​ളെ​യും മ​റ്റ് വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും കൊ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ കൂ​ട് ത​ക​ർ​ത്ത് കോ​ഴി​ക​ളെ​യും മു​യ​ലു​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം കൊ​ന്നു​തി​ന്നു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ടി​ന്റെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നാ​യ്​​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    സഹികെട്ട് പൊലീസും

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നാ​യ്ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ത്തോ​ളം നാ​യ്ക്ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ ഇ​പ്പോ​ൾ പെ​റ്റു​പെ​രു​കി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി, ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​വ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് കു​ര​ച്ചു​ചാ​ടു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ൾ റോ​ഡി​ലുടെ പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേരെ കു​ര​ച്ചു​ചാ​ടു​ന്ന​തു മൂ​ലം വാ​ഹ​നം മ​റി​ഞ്ഞ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    സ​മീ​പ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ പ​ഠി​ച്ച​പ​ണി പ​തി​നെ​ട്ടു​നോ​ക്കി​യി​ട്ടും ഇ​വ​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പു​വി​ട്ട് പോ​കാ​താ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​ത്.

