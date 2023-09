സ്കൂൾ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഭാഷാപിതാവിന്റ ശിൽപം

cancel camera_alt ഭാ​ഷാ​പി​താ​വ് തു​ഞ്ച​ത്തെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന മി​നു​ക്ക് പ​ണി​യി​ൽ​ ചി​ത്ര​ൻ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ദു​ർ​ഗ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ഭാ​ഷാ​പി​താ​വ് തു​ഞ്ച​ത്തെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ശി​ൽ​പം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​ക​വി​യും ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​വും തു​ഞ്ച​ത്തെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും മു​ൻ കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​കെ. ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും. സ്കൂ​ളി​ലെ ചി​ത്ര​ക​ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ചി​ത്ര​ൻ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ല​മാ​ണ് ശി​ൽ​പം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

Statue of father of malayalam Language at the entrance of the school