    Kanhangad
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:10 AM IST

    വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ക​ത്തി​രി​ക്കെ ക​വ​ർ​ച്ച​സം​ഘം വീ​ട്ടി​ൽ

    Thieves were caught on camera
    പു​ല്ലൂ​രി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി​യ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ കാ​മ​റ​യി​ൽ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ക​ത്തി​രി​ക്കെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് ക​യ​റി. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​രെ ക​ണ്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് പു​ല്ലൂ​രി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടം​ഗ സം​ഘം വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ല്ലൂ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ വീ​ട്ടി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക​രി​കി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ ക​യ​റി​യ​ത്.

    വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ലി​നു പു​റ​മെ ഗ്രി​ൽ​സും ത​ക​ർ​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്. പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടേ​ക്ക് വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​നി​ല വീ​ടി​ന്റെ മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മേ​ശ​വ​ലി​പ്പ് ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. സ്ത്രീ ​നി​ല​വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച​സം​ഘം ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. ഹെ​ൽ​മ​റ്റും കൈ​യു​റ​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ൾ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങും മു​​മ്പേ വീ​ട് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സം​ഘ​മാ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഉ​ദു​മ​യി​ലും സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ടു​കാ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന്ന് മോ​ഷ്ടാ​വി​നെ വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി എ​ത്തി​യ ബൈ​ക്ക് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തു​ന്ന സം​ഘം മു​ന്നി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഏ​റെ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

