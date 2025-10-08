Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    8 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 12:35 PM IST

    ക​ല്ലം​ചി​റ പ​തി​ക്കാ​ൽ ദേ​വ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​വ​ർ​ച്ച: പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി

    ക​ല്ലം​ചി​റ പ​തി​ക്കാ​ൽ ദേ​വ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​വ​ർ​ച്ച: പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി
    പ്ര​കാ​ശ​ൻ

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ക​ല്ലം​ചി​റ പ​തി​ക്കാ​ൽ അ​ച്ചി​മേ​ലോ​ല​മ്മ ദേ​വ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ കു​ന്ന​രു​വി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​നെ​യാ​ണ് (45) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​യെ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ​ത്തി​ച്ചു. 30,000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന പി​ച്ച​ള​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ര​ണ്ടു വ​ലി​യ മ​ണി, ആ​റു തൂ​ക്കു​വി​ള​ക്ക്, കൈ​മ​ണി, കൊ​ടി​വി​ള​ക്ക്, ത​ളി​ക, സ്റ്റീ​ൽ കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഭ​ണ്ഡാ​രം, 2000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​രാ​ജീ​വ​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:robberyKasargod NewsTemple robberySuspect arrested
    News Summary - Robbery at Kallamchira temple: Suspect arrested
