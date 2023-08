cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വി​വാ​ഹ നി​ശ്ച​യം ന​ട​ത്തി 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​വും സ്വ​ർ​ണ​വും വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി യു​വ​തി​യു​ടെ കു​ടും​ബം വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. കു​ണി​യ മു​സ​മ്മി​ൽ ഹൗ​സി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​റി (32)ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​ഴ​യ ക​ട​പ്പു​റം സു​ബീ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

2021 ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​റും സു​ബീ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​വാ​ഹ നി​ശ്ച​യം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള ജീ​പ്പ് കോ​മ്പ​സ് കാ​ർ, ആ​റേ കാ​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും എ​ന്നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​വും സ്വ​ർ​ണ​വും ല​ഭി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വ​ധു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി വ​ഞ്ചി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രാ​തി. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. Show Full Article

News Summary -

retreated from marriage; A case was filed against four people on the doctor's complaint