    Kanhangad
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:18 AM IST

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു പൊ​ലീസു​കാ​ര​ൻ 933 പേ​രു​ടെ കാ​വ​ലാ​ൾ; വേ​ണ്ട​ത് 500മാ​ത്രം

    ജി​ല്ല​യി​ൽ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഒ​ഴി​വു​ക​ളേ​റെ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു പൊ​ലീസു​കാ​ര​ൻ 500 വേ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് കാ​വ​ലാ​​കു​ന്ന​ത് 933 പേ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി. 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ​ 1500 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 2600 പേ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ വീ​തം മാ​ത്രം.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് തി​മി​രി സ്വ​ദേ​ശി​യും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ എം.​വി. ശി​ൽ​പ​രാ​ജ് ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് കാ​ര്യാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​ലി​സ് ശേ​ഷി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. അ​തു​പ്ര​കാ​രം 70 സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് 50 സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. 111 വ​നി​ത സി.​പി.​ഒ വേ​ണ്ട​യി​ട​ത്ത് 76 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​റ് ബോ​ട്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ വേ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ല.

    2020 മു​ത​ൽ 2025 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ 79,889 കേ​സു​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പൗ​ര​ൻ പൊ​ലീ​സ് ആ​നു​പാ​തി​ക പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 500:1 എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തി​നെ നേ​ർ ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ളം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പൗ​ര​ൻ അ​നു​പാ​തി​ക​ത ക​ണ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 1,300 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല​ക്ക് മാ​ത്രം വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും ഗു​ണ്ടാ​യി​സ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​വാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്കാ​ര വ​കു​പ്പ് 2016 ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​ത്.

