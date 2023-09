വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച മധ്യവയസ്കനെതിരെ പൊലീസ് കേസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചുക​യ​റി ക​ത്തിവീ​ശി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​നെ​തി​രെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം പാ​ണ​ന്തോ​ട്ടെ കു​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ. ​പ്രേ​മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ത്തി​ക്ക​ൽ കൃ​ഷ്ണ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​രു​വ​രും അ​ക​ന്നു ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം.

പ്രേ​മ അ​മ്മ​ക്കും മ​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി വ​രു​ന്ന​തു ക​ണ്ട പ്രേ​മ അ​മ്മ​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് ക​യ​റി വാ​തി​ൽ അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ​ൻ വാ​ക്ക​ത്തി കൊ​ണ്ട് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ തൂ​ൺ കു​ത്തി പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ബൈ​ക്ക് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​ന​ല​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ക​ത്തി വീ​ശി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 80,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

News Summary -

Police file a case against a middle-aged man who trespassed in his house and created an atmosphere of terror