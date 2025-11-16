ട്രെയിനിൽ 24 കുപ്പി മദ്യവുമായി യാത്രക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 16 Nov 2025 9:55 AM IST
Updated Ondate_range 16 Nov 2025 9:55 AM IST
ട്രെയിനിൽ 24 കുപ്പി മദ്യവുമായി യാത്രക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - Passenger arrested with 24 bottles of liquor on train
കാഞ്ഞങ്ങാട്: ട്രെയിനിൽ 24 കുപ്പി ഒഡിഷ മദ്യവുമായി യാത്രക്കാരനെ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മംഗളൂരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുകയായിരുന്ന വിവേക് എക്സ്പ്രസിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്മെന്റിലെ യാത്രക്കാരനിൽനിന്നാണ് വില കൂടിയ ഒഡിഷ മദ്യം പിടികൂടിയത്.
ബംഗാൾ സ്വദേശി പ്രദീപ് സാമന്താണ് (50) പിടിയിലായത്. റെയിൽവേ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഷെഹൻഷയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ മനോഹറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അംഗങ്ങളായ ജോസ് കോഴിക്കോട്, രമേശ് കണ്ണൂർ, റിനീത് കാസർകോട് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കാഞ്ഞങ്ങാടിനും കാസർകോടിനുമിടയിൽ മദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. മദ്യവും പ്രതിയെയും എക്സൈസിന് കൈമാറി.
