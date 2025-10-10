Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:15 AM IST

    ഏ​ഴു​മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും റോഡ് തു​റ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല; ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷം

    ഏ​ഴു​മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും റോഡ് തു​റ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല; ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷം
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: റോ​ഡി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷം. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് യാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ടു​ത്തി​ടെ തു​റ​ന്ന കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ണേ​ശ​മ​ന്ദി​ർ, കൃ​ഷ്ണ​മ​ന്ദി​ർ വ​ഴി പു​തി​യ​കോ​ട്ട​യി​ലെ പ​ഴ​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ് മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സി​ന് സ​മീ​പം ചേ​രു​ന്ന റോ​ഡി​ലാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി-​പു​തി​യ​കോ​ട്ട റോ​ഡി​ന്റെ സ​മാ​ന്ത​ര റോ​ഡ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലും ദു​ർ​ഗ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ, മേ​ലാ​ങ്കോ​ട്ട്, നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട്, അ​തി​യാ​മ്പൂ​ർ, കി​ഴ​ക്കും​ക​ര, കാ​രാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ളു​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചെ​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണ് അ​ട​ച്ച​ത്.

    കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി-​കൃ​ഷ്ണ​മ​ന്ദി​ർ-​പു​തി​യ​കോ​ട്ട റോ​ഡി​ൽ ഗ്രോ​ടെ​ക് മു​ത​ൽ പു​തി​യ​കോ​ട്ട ഇ​ൻ​ഡ​സ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം ഇ​നി​യും തീ​രാ​ത്ത കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ്ങി​നാ​യി ഏ​ഴു​മാ​സ​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ട​താ​ണ്. ഈ ​പ​ണി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി​യും ഒ​രു​മാ​സം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ ൽ ഈ ​റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​മീ​പ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ണ്ണി​ട്ടും ക​ല്ല് നി​ര​ത്തി​യും ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചും അ​ട​ച്ചി​ട്ടു.

    സ​ർ​ജി​കെ​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം മു​ത​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ച​ത്. മേ​ലാ​ങ്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള ദേ​വ​ൻ റോ​ഡ്, മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ഫൂ​ട് വെ​യ​റി​ന് സ​മീ​പം തു​ട​ങ്ങി ദേ​വ​ൻ റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ലി​ങ്ക് റോ​ഡ്, മ​ഹാ​ക​വി പി. ​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ജി​കെ​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും തി​രി​ച്ച് പു​തി​യ കോ​ട്ട​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​മെ​ല്ലാം പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ടി.​ബി റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ​മ​ന്ദി​ർ വ​ഴി ദേ​വ​ൻ റോ​ഡി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന വ​ഴി​യും ഇ​തേ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    റോ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ​ഭാ​ഗ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​റോ​ട് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ആ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു.

