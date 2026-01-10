Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_rightക​വ്വാ​യിക്കാ​രു​ടെ...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:29 AM IST

    ക​വ്വാ​യിക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​വ്വാ​യിക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​കാ​ര​ണം യാ​ത്ര​ാ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന

    ക​വ്വാ​യി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ്

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ടു കാ​ര​ണം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ക​വ്വാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്നു.

    2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ്വാ​യി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത്. പ​ക​രം, ക​ണ്ണാ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന ചെ​മ്മ​ൺ റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ടാ​ർ ചെ​യ്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​തെ പ്ര​സ്തു​ത റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും ചെ​വി​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം രോ​ഗി​ക​ളും സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ലം നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി.

    നാ​ളി​തു​വ​രെ​യും പ്ര​സ്തു​ത റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​വ്വാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ള​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​രും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം. ഒ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​കെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kasargod NewskavvayiTravel issue
    News Summary - One year since the passengers' suffering began
    Similar News
    Next Story
    X