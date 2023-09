cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ന്‍ഡോ​സ​ള്‍ഫാ​ന്‍ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ര്‍ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സാ​മൂ​ഹിക​നീ​തി വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​ന ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ അ​ഞ്ചു​മാ​സ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്ര​കാ​രം ബൗ​ദ്ധി​ക-​ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും കി​ട​പ്പ് രോ​ഗി​ക​ളെ​യും പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും ഇ​നി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ആ​ശ്വാ​സ​കി​ര​ണം സ​ഹാ​യ​വും ഉ​ട​ന്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ബൗ​ദ്ധി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘പെ​യ്ഡ്' സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ലം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​യ​ച്ച നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ണ​ത്തി​ന് കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ക ആ​ര്‍ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ര്‍ മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട തു​ക മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​മൂ​ഹികനീ​തി മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു​വി​നും ജി​ല്ല​യി​ലെ എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍ക്കും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ കോ​പ്പി ന​ല്‍കി. Show Full Article

Onam is over; Endosulfan distress pension and consolatory relief were not available