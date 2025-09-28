Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_rightക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സ്;...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:55 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സ്; യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സ്; യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​റി​ൽ 112 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന് പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ഭീ​മ​ന​ടി കു​ന്നും​കൈ ക​ക്കാ​ടി​ന​ക​ത്ത് കെ.​കെ. നൗ​ഫ​ലി​നെ(40) യാ​ണ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്) ജ​ഡ്ജ് കെ. ​പ്രി​യ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ഴ​യ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് ചി​റ്റാ​രി​ക്ക​ൽ പൂ​ങ്ങോ​ട് വെ​ച്ചാ​ണ് കാ​റി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്​​ട​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു.

    ചി​റ്റാ​രി​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​ൻ. ന​ന്ദ​ന​ൻ പി​ള്ള​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​എ​ൻ. സ​ജീ​വ​നു​മാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​യ പി.​കെ. സു​ധാ​ക​ര​നാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​ർ ജി. ​ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ, അ​ഡ്വ. ചി​ത്ര​ക​ല ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kanhangadfinecannabis caseCrime
    News Summary - man sentenced to prison and fine in cannabis case
    Similar News
    Next Story
    X