Madhyamam
    Kanhangad
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:32 AM IST

    കുളത്തിൽ വീണ പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി

    നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും പുലി കൊ​ന്നു​തി​ന്നിട്ടുണ്ട്
    കുളത്തിൽ വീണ പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി
    പു​ല്ലൂ​ർ കൊ​ട​വ​ല​ത്ത് കുളത്തിൽ വീ​ണപു​ലി

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ പു​ലി ഒ​ടു​വി​ൽ കുളത്തിൽ. പു​ല്ലൂ​ർ-​പെ​രി​യ, മ​ടി​ക്കൈ, കോ​ടോം ബേ​ളൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ​യും കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ പു​ലി​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പു​ല്ലൂ​ർ കോ​ട്ട​പ്പാ​റ​ക്ക​ടു​ത്ത കൊ​ട​വ​ല​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കുളത്തിൽ വീ​ണ​ത്.

    ദേ​വി ക്ല​ബി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ധു​വി​ന്റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കുളത്തിലാ​ണ് പു​ലി വീ​ണ​ത്. നി​റ​യെ വെ​ള്ള​മു​ള്ള കുളത്തിൽ നീ​ന്തു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. വ​ന​പാ​ല​ക​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞി​ട്ടും പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ മാ​റി​മാ​റി ഒ​ളി​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പു​ലി. ഒ​രി​ക്ക​ൽ മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പു​ലി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ കു​റെ ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പു​ലി​യെ പു​റ​ത്തു കാ​ണി​ല്ല. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പു​ലി കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​കും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക. ആ​ടു​ക​ളെ​യും നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും പു​ലി കൊ​ന്നു​തി​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ പു​ലി​യെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു. വ​ന​പാ​ല​ക​ർ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ട്രാ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്നും പു​ലി കു​ടു​ങ്ങി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ​റ​ക്ക​ളാ​യി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കാ​മ​റ​യി​ൽ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    കോ​ട്ട​പ്പാ​റ​ക്ക് സ​മീ​പം വെ​ള്ളൂ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. പെ​രൂ​ർ, ഇ​രി​യ മു​ട്ടി​ച്ച​ര​ൽ, ഒ​ട​യം​ചാ​ൽ, നെ​ല്ലി​ത്ത​റ, ചാ​ലി​ങ്കാ​ൽ, പെ​രി​യ, രാ​വ​ണീ​ശ്വ​രം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ലി​യെ ക​ണ്ടു. പെ​രി​യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം പ​ല​ത​വ​ണ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടു. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​ട്ട വ​ള​ർ​ത്തു​പ​ട്ടി​യെ കൊ​ന്നു തി​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി പെ​രി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​ക്കി​ടെ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:LeopardWild animalWayanad
    X