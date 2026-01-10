Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    10 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 8:36 AM IST

    ക​ള​റാ​യി ആ​ന​വ​ണ്ടി; ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ബ​സ്

    ക​ള​റാ​യി ആ​ന​വ​ണ്ടി; ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ബ​സ്
    ടൂ​റി​സം ബ​സി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​വി. ര​മേ​ശ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ആ​ന​വ​ണ്ടി ക​ള​റാ​യി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​റി​സം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​പ്പോ​ക്ക് ബ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ബ​സി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​വി. ര​മേ​ശ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചെ​മ്മ​ട്ടം​വ​യ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സി. ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ൽ​വി​ൻ ടി. ​സേ​വ്യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സി. ഡി​പ്പോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വി.​എ​ച്ച്. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ങ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​എ. കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, പി. ​രാ​ജു, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​യ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​പ്പോ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ല്ലാ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്തു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും ടൗ​ൺ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​വ​ഴി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക​ളും വി​വാ​ഹ -​തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​യാ​ത്ര​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 152 ട്രി​പ്പു​ക​ൾ ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഡി​പ്പോ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റി​ത​ര വ​രു​മാ​ന​മാ​യി നേ​ടി. ചു​രു​ങ്ങി​യ ചെ​ല​വി​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ല്ലി​ന് വ​ലി​യ ഫാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള​ട​ക്കം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

