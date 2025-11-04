Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Nov 2025 10:49 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 10:49 AM IST

    കാപ്പ കേസ്: അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട പാസ്​പോർട്ട്; കേസെടുത്തു

    കാപ്പ കേസ്: അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട പാസ്​പോർട്ട്; കേസെടുത്തു
    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി കാ​പ്പ​ പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ യു​വാ​വി​ന് ഇ​ര​ട്ട പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പ​റ​ക്ക​ളാ​യി കാ​ലി​യ​ടു​ക്ക​ത്തെ റം​ഷീ​ദി​നെ​തി​രെ (34) ഇ​ര​ട്ട പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച​തി​ന് അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​യി​ലി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് പ്ര​തി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​ജ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​യു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.ക​ർ​ണാ​ട​ക പു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യെ​ന്ന മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്.

    പ്ര​സ്തു​ത പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ കാ​യ​ല​ടു​ക്കം താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യി മു​മ്പ് മ​റ്റൊ​രു പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി.കേ​ര​ള പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി ക​ർ​ണാ​ട​ക പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​ഞ്ജി​ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    passportkasarkodeKappa caseKerala
