ചെയർപേഴ്സന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ തിരികെ എടുപ്പിച്ചു

cancel camera_alt മേലാംകോട്ടിന് സമീപം ടിപ്പർ ലോറിയിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: റോ​ഡ​രി​കിലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ള്ളി​യ മാ​ലി​ന്യം സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തി​രിക​യെ​ടു​പ്പി​ച്ചു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ മേ​ലാം​കോ​ട്, നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​ട്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ ത​ള്ളി​യ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് തി​രി​കെ​യെ​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ലോ​റി​യി​ൽ. സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​വി. സു​ജാ​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ മാ​ലി​ന്യം ഇ​വി​ടെ ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഘ​ടി​ച്ച് എ​ത്തി. നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ടെ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥ​ല​ത്ത് സം​ഘ​ടി​ച്ച​ത്. പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​നും എം. ​രാ​ഘ​വ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ത​ള്ളി​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തേ മ​തി​യാ​കൂ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ വെ​ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ലി​ന്യം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പോ​കാ​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മാ​ലി​ന്യം തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തേ​മ​തി​യാ​കൂ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ ജെ.​സി.​ബി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ഒ​മ്പ​തു​മ​ണി​യോ​ടെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ നി​ത്യ​വും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ​രി​കി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ പ​രി​സ​രം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത് എ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച മാ​ലി​ന്യം തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ശേ​ഖ​രി​ച്ച മാ​ലി​ന്യ​മ​ല്ല ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം . Show Full Article

In the presence of the chairperson, the CPM workers took the garbage back