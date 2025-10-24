Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:55 AM IST

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ചി​കി​ത്സ​പ്പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ചി​കി​ത്സ​പ്പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹെ​ർ​ണി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​പ്പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ. ആ​രോ​പ​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ന​ട​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഡി.​എം.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഹെ​ർ​ണി​യ സാ​ക്ക് തി​ര​യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് കാ​ണേ​ണ്ട​സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഫി​മ​റ​ൽ വെ​യി​നി​ന് മു​റി​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഡോ​ക്ട​ർ കു​ട്ടി​യെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി വാ​സ്കു​ലാ​ർ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ മു​റി​വു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സം​ഘം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. മു​റി​വ് ഉ​ണ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലി​ന് ബ​ല​ക്കു​റ​വോ വീ​ക്ക​മോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യം സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വാ​സ്കു​ല​ർ സ​ർ​ജ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​കാ​രം ഭാ​വി​യി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​വ​ഴി തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഡി.​എം.​ഒ​യു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    TAGS:Human Rights Commissionmedical negligenceKanhangad District HospitalKasargod
    News Summary - Human Rights Commission stated there was no medical negligence in surgery
    X