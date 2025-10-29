Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:18 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം; 33ഓളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ ആശുപത്രിയിൽ

    ഇ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം
    ആ​രോ​ഗ്യ​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ട്ടോ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഒ​രേ സ്കൂ​ളി​ലെ 33ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ബാ​ധി​ച്ചു. കൊ​ട്ടോ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 20 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, യു.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 13 പേ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​രെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ട​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ലെ കി​ണ​ർ വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ന് കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പു​റ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​ഗ്ര​ത​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ള​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. പ​നി​യും മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​വും ബാ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത​തും ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ടം​ക​ല്ല് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    കൂ​ടു​ത​ലും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത ല​ക്ഷ​ണം കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഡോ​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യെ​ത്തി സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ള്ളാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ അ​ട​ക്കം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​രും.

    TAGS:hepatitisHealth MinisterHealth NewsKerala Health Deapartment
    News Summary - Hepatitis; 33 students hospitalized
