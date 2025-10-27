Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ണ്ണൂ​ര്‍-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നി​ല്‍ തി​ര​ക്ക്: എ​ന്ന് തീ​രും ഈ ​ദു​രി​തം...?

    നി​ര​ന്ത​രം പ​രാ​തി​യു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല
    ക​ണ്ണൂ​ര്‍-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നി​ല്‍ തി​ര​ക്ക്: എ​ന്ന് തീ​രും ഈ ​ദു​രി​തം...?
    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ണ്ണൂ​ർ-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​സ​ഞ്ച​റി​ൽ സ്ത്രീ ​കോ​ച്ചി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ക​ണ്ണൂ​ര്‍-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നി​ല്‍ വ​ന്‍തി​ര​ക്ക്. എ​ന്ന് തീ​രും ഈ ​ദു​രി​ത​മെ​ന്നാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്. സൂ​ചി കു​ത്താ​നി​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​മ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലെ തി​ര​ക്ക്. 14 കോ​ച്ചു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​ത്തോ​ളം കോ​ച്ചു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ലേ​ഡീ​സ് കോ​ച്ച​ട​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ലീ​ഗ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​ത​വ​ണ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. കേ​ര​ള സി​വി​ല്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ സ്റ്റാ​ഫ് ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടു​വ​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യിനാ​ണി​ത്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണ്ടു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​തി​യാ​ണി​വ​ർ​ക്ക്.

    ഒ​രു കോ​ച്ചി​ന്റെ പ​കു​തി​വ​ലു​പ്പം മാ​ത്ര​മു​ള്ള ലേ​ഡീ​സ് കോ​ച്ചു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. നാ​ലു വ​ലി​യ സീ​റ്റും നാ​ല് ചെ​റു​സീ​റ്റും മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ൾ ട്രെ​യി​നി​നു​ള്ളി​ൽ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​യാ​യി വീ​ഴു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത യാ​ത്ര​ത്തി​ര​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി കോ​ച്ച് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മം​ഗ​ളൂ​രു-​നാ​ഗ​ര്‍കോ​വി​ല്‍ പ​ര​ശു​റാം എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​നെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ജി​ല്ല താ​ലൂ​ക്ക് ലീ​ഗ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ക​യും ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കോ​ച്ച് കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    നി​ര​ന്ത​രം പ​രാ​തി​യു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും ക​ണ്ണൂ​ർ-​മം​ഗ​ളൂ​രു പാ​സ​ഞ്ച​റി​ന് കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. ലേ​ഡീ​സ് കോ​ച്ച് വ​ലു​താ​ക്കു​ക​യോ മ​റ്റൊ​രു കോ​ച്ചു​കൂ​ടി ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ സ്ത്രീ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നാ​ല് കോ​ച്ചു​കൂ​ടി ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

