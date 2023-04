cancel camera_alt ഗഫൂർ ഹാജിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുന്നതറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയവർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് പ​ള്ളി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ ഗ​ൾ​ഫ് വ്യാ​പാ​രി എം.​സി. ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി​യു​ടെ (53) മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​രി​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് പ​ള്ളി ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് അ​വി​ടെ​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ സൂ​ഫി​യാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. രാ​വി​ലെ 9.05ന് ​ബേ​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ യു.​പി. വി​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ബേ​ക്ക​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സി.​കെ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യും സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

ആ​ളു​ക​ളെ പ​ള്ളി​വ​ള​പ്പി​ൽ ക​യ​റ്റാ​തെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ട​ക്കം​ചെ​യ്തു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി​യെ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 16ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് പ​ള്ളി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 600 പ​വ​നോ​ളം സ്വ​ർ​ണം ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. ത​ലേ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പോ​യ​തി​നാ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ത്താ​ഴ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ള​ന​ക്കം കാ​ണാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത തോ​ന്നാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പൂ​ച്ച​ക്കാ​ട് ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​റ​വ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 600 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കു ക​ട​ന്ന​ത്. Show Full Article

Gafoor Haji's body was taken out and postmortem was done