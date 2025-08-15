Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    date_range 15 Aug 2025 12:02 PM IST
    date_range 15 Aug 2025 12:02 PM IST

    ജി.ബി.ജി നിധി ലിമിറ്റഡിനെതിരെ നാലു കേസുകൾ കൂടി

    ജി.ബി.ജി നിധി ലിമിറ്റഡിനെതിരെ നാലു കേസുകൾ കൂടി
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: 19 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ കു​ണ്ടം​കു​ഴി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ജി.​ബി.​ജി നി​ധി ലി​മി​റ്റ​ഡി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക​മ്പ​നി​ക്കും ക​മ്പ​നി​യു​ട​മ കു​ണ്ടം​കു​ഴി​യി​ലെ ഡി. ​വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് നാ​ലു കേ​സും.

    ആ​ല​ക്കോ​ട് മ​രു​തം​കു​ന്നി​ൽ തോ​മ​സ് മാ​ണി (65) നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച 4,10,000 രൂ​പ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലാ​ണ് ബേ​ഡ​കം പൊ​ലീ​സ് ഒ​രു കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ല​ക്കോ​ടി​ലെ സി.​ജെ. ബേ​ബി​യു​ടെ (65) പ​രാ​തി​യി​ലും കേ​സെ​ടു​ത്തു. 12,39,518 രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ആ​ല​ക്കോ​ടി​ലെ സു​സ്മി​ത മാ​ത്യു​വി​ന് (51) ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള 1,76,000 രൂ​പ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് കൊ​വ്വ​ൽ പ​ള്ളി​യി​ലെ എം. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ (54) പ​രാ​തി​യി​ലും കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു ല​ക്ഷ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

