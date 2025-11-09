Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Kanhangad
    Posted On
    9 Nov 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:14 PM IST

    മത്തിച്ചാകര; കരക്കടിഞ്ഞത് ലോഡുകണക്കിന്

    മത്തിച്ചാകര; കരക്കടിഞ്ഞത് ലോഡുകണക്കിന്
    ചേ​റ്റു​കു​ണ്ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് ക​ര​ക്ക​ടി​ഞ്ഞ മ​ത്തി

    കാഞ്ഞങ്ങാട്: ചിത്താരി ചേറ്റുകുണ്ട് കടപ്പുറത്ത് മത്തിച്ചാകര. ഒഴുകിയെത്തി കരക്കടിഞ്ഞത് ലോഡുകണക്കിന് മത്തിയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്കുശേഷമാണ് പ്രതിഭാസം. കിലോമീറ്ററോളം മത്തി കൊട്ടക്കണക്കിനായി കരക്കടിഞ്ഞു. കടൽതീരത്ത് മത്സ്യം കുമിഞ്ഞുകൂടിയതോടെ അറിഞ്ഞവർ ഓടിയെത്തി വാരിക്കൂട്ടി.

    ഓരോ തിരകൾ അടിച്ചുകയറുമ്പോഴും മത്തിക്കൂമ്പാരമാവുകയായിരുന്നു. ഇടക്ക് ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പൊങ്ങുമില്ലാത്തവിധം കൂടുതലായാണ് മത്തി കരക്കടിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം, മീനാപ്പീസ് ഭാഗങ്ങളിൽ മത്തി കരക്കടിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

    Local News kanhangad fish
