Madhyamam
    Kanhangad
    date_range 1 Oct 2025 8:04 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 8:04 AM IST

    പ​രി​ച​യം ന​ടി​ച്ച് പ​ണം​ത​ട്ടുന്ന സം​ഘം സജീവം; വ​യോ​ധി​ക​ക്ക് പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യി

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ബൈ​ക്കി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് പ​രി​ച​യം ഭാ​വി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ. മാ​വു​ങ്കാ​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​ക്ക് പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യി. രാ​മ​ന​ഗ​രം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​വ് വ​യോ​ധി​ക​യോ​ട് മു​ൻ പ​രി​ച​യം ന​ടി​ക്കു​ക​യും ബൈ​ക്കി​ന് ക​ട​ലാ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യെ​ന്നും പ​ണം കൈ​യി​ൽ ക​രു​തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വ​യോ​ധി​യോ​ട് പ​ണം ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 500 രൂ​പ യു​വാ​വി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യും പി​ഴ​യോ​ടു​ക്കി​യ ശേ​ഷം വ​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ലം വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​യോ​ധി​ക ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​റി​യു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​രി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യും ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ടി​ല്ലെ​ന്നും നാ​ട്ടു​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    News Summary - extorts money by faking acquaintances is active; an elderly woman lost money.
