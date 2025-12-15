Begin typing your search above and press return to search.
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:35 AM IST

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ക​ന​ത്ത​ക്ഷീ​ണം

    സി​റ്റി​ങ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൈ​വി​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ത്തി​ക്കോ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി
    government,city council, ,Left Front,under pressure,കാഞ്ഞങ്ങാട്, സിറ്റിങ് സീറ്റ്, നഗരസഭ
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഒ​രു സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടി ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​രി​ട്ട​ത് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളും കൈ​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കു​ത്ത​ക​സീ​റ്റാ​യ അ​ത്തി​ക്കോ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് സു​സ​മ്മ​ത​നാ​യ രാ​ജ​നി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​പോ​ലും വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ര​വ​ധി സി​റ്റി​ങ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൈ​വി​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ത്തി​ക്കോ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി. ദി​വ്യം​പാ​റ​യി​ൽ സി.​പി.​എം മെം​ബ​റാ​യ റെ​ബ​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വോ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച​ത് ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 43 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 24 സീ​റ്റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ച് 47 ആ​യ​പ്പോ​ഴും 22 സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും, സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ലി​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യും മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ദോ​ഷ​മാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ലീ​ഗി​ന്റെ കെ. ​ആ​യി​ഷ 49 വോ​ട്ടി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച കു​ശാ​ല്‍ന​ഗ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ് കു​ശാ​ല്‍ന​ഗ​ര്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. 128 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് ലീ​ഗി​ന്റെ എം.​വി. ഷം​സു​ദ്ദീ​നെ സ​ന്തോ​ഷ് തോ​ല്‍പി​ച്ച​ത്.

    തീ​ര്‍ഥ​ങ്ക​ര വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പി.​വി. മ​ണി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ മാ​ടാ​യി​യെ 53 വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ വി.​വി. ശോ​ഭ ഇ​വി​ടെ 122 വോ​ട്ടി​ന് വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​വ​ട്ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ മു​ഖ്യ​കാ​ര​ണ​മാ​യി. പ​രാ​ജ​യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 13 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ത് 21 ആ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ര​ണ്ടു​സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ത് എ​ട്ടാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. മ​ധു​രം​കൈ വാ​ര്‍ഡ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ മു​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ അ​നി​ല്‍ വാ​ഴു​ന്നോ​റ​ടി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കെ.​വി. ഉ​ദ​യ​നെ 43 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് അ​നി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സി.​പി.​എം വി​മ​ത​സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യ മ​ത്സ​രി​ച്ച നി​ല​വി​ലെ കൗ​ണ്‍സി​ല​റും സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യ കെ.​വി. സ​ര​സ്വ​തി​ക്ക് വെ​റും 19 വോ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം സ​ര​സ്വ​തി 16 വോ​ട്ടി​ന് ഇ​വി​ടെ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഐ​ങ്ങോ​ത്ത് വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ ലി​സി ജേ​ക്ക​ബ് കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് -എ​മ്മി​ന്റെ ഗ്രേ​സി സ്റ്റീ​ഫ​നെ 195 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി വി​നീ​ത് കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ 341 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ലി​ന്റെ ബി​ല്‍ടെ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​അ​സി​നാ​റെ 18 വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​രു​വ​ളം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​വി​ജ​യം നേ​ടി. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ കെ. ​ജി​ഷ 360 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ലി​ന്റെ പി. ​ഹ​സീ​ന​ത്തി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സ്വ​ന്തം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ബി​ല്‍ടെ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല​യെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നു​ത​ന്നെ ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ലി​ന്റെ ന​ജ്മ റാ​ഫി 40 വോ​ട്ടി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച ഞാ​ണി​ക്ക​ട​വ് വാ​ര്‍ഡ് ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ എ​ന്‍.​കെ. സീ​മ 137 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ എം. ​ലീ​ല​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി വ​ന്ദ​ന ബ​ല്‍രാ​ജ് 44 വോ​ട്ടി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ് വാ​ര്‍ഡ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ പി.​വി. ച​ന്ദ്ര​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എ​ച്ച്.​എ​ന്‍. ധ​നു​ഷി​നെ 56 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് -എ​മ്മി​ന്റെ സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ ജോ​സ​ഫ് ഇ​വി​ടെ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി വി.​വി. ര​മേ​ശ​ൻ 374 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് അ​തി​യാ​മ്പൂ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ സ​ലാം കേ​ര​ള​യെ ഹോ​സ്ദു​ര്‍ഗ് ക​ട​പ്പു​റം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ലീ​ഗി​ന്റെ പി. ​ഹു​സൈ​നോ​ട് 349 വോ​ട്ടി​ന് വ​ലി​യ പ​രാ​ജ​യം നേ​രി​ട്ടു.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ ദു​ര്‍ഗ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ല്‍ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യ മു​കു​ന്ദ​റാ​യ പ്ര​ഭു​വി​നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഏ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. നാ​ലു സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എം. ​ബ​ല്‍രാ​ജ് 167 വോ​ട്ടി​ന് ല​ക്ഷ്മി​ന​ഗ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ചു. ഇ​ട​തു​വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​സ്വ​ത​ന്ത്ര​രെ ഇ​റ​ക്കി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ലം​ക​ണ്ടി​ല്ല.

    TAGS:Local Body ElectionkanhagadKasargod
    News Summary - Even though there is a government in the city council, the Left Front is under pressure.
