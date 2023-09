ജില്ലയിൽ എട്ട് എസ്.ഐ മാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ട്ട് എ​സ്.​ഐ മാ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗി​ൽ നി​ന്നും കെ.​പി. സ​തീ​ശ​നെ ച​ന്തേ​ര​യി​ലേ​ക്കും ച​ന്തേ​ര​യി​ൽ നി​ന്നും എം.​വി. ശ്രീ​ദാ​സി​നെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗി​ലും നി​യ​മി​ച്ചു. ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നും കെ.​പി. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ടൗ​ണി​ലേ​ക്കും കാ​സ​ർ​കോ​ട് നി​ന്നും വി​ഷ്ണു പ്ര​സാ​ദി​നെ വി​ദ്യാ​ന​ഗ​റി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. സി. ​ര​മേ​ഷി​നെ​യും കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ​യും മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്തേ​ക്കും മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത് നി​ന്നും പി.​ബി. അ​നൂ​പി​നെ​യും എ. ​അ​ൻ​സാ​റി​നെ​യും ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ചു. ഒ​രേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്.

