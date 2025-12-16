Begin typing your search above and press return to search.
    Kanhangad
    date_range 16 Dec 2025 10:19 AM IST
    date_range 16 Dec 2025 10:19 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ൽ ച​ത്ത പു​ലിയെ കണ്ടെത്തി

    ജ​ഡ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച പ​ഴ​ക്കം തോ​ന്നു​ന്ന​താ​യി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു
    പുള്ളിപ്പുലി ചത്ത് ജീർണിച്ച നിലയിൽ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: രാ​ജ​പു​രം ക​ള്ളാ​റി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ൽ ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ള്ളാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പു​ഞ്ച​ക്ക​ര കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഷാ​ജി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് പു​ലി​യെ ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ജ​ഡ​ത്തി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച പ​ഴ​ക്കം തോ​ന്നു​ന്ന​താ​യി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്. . കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മെ മ​ര​ണ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ളാ​ൽ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​ൽ കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന് ബ​സ് വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ഷെ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഫോ​റ​സ്റ്റ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ല്യാ​സ് റാ​വു​ത്ത​ർ എ​ത്തി പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ഡം ക​ത്തി​ച്ചു. വെ​ടി​യേ​റ്റ​തി​ന്‍റെ​യോ മ​റ്റ് പ​രി​ക്കു​ക​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രോ​ഗം​മൂ​ലം ച​ത്ത​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. നാ​ലു​വ​യ​സ് വ​രു​ന്ന പെ​ൺ പു​ലി​യു​ടെ ജ​ഡ​മാ​ണ്. അ​ഴു​കിത്തുട​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ചു. പ​ര​പ്പ, ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ന​ടു​ത്ത് അ​ട​ക്കം പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നേ​ര​ത്തെ പു​ലി സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

