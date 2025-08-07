Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Aug 2025 1:58 PM IST
    7 Aug 2025 1:58 PM IST

    മുൻ എം.എൽ.എ എം. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം വൈ​റ​ലാ​ക്കി​യ യാ​ത്ര

    ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ വേറിട്ട സന്ദേശം പകർന്നാണ് വിടപറഞ്ഞത്
    M. Narayanan
    എം. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്​: നി​സ്വ​ർ​ഥ​നാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റി​ന്റെ ജീ​വി​തം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ എം. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സൈ​ക്കി​ൾ​പോ​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ല്ലാ​തെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പാ​സി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത എം.​എ​ൽ.​എ നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്​ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യും ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്​ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ‘1991ൽ ​ആ​ദ്യ​ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ വോ​ട്ട്​ എ​ണ്ണു​​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പോ​സ്​​റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ്​ എ​ണ്ണി വി​ജ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​​ ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും നാ​രാ​യ​ണ​​ന്റെ കൊ​ച്ചു കൂ​ര ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു’ -എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​പി. സ​തീ​ഷ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തും ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​വു​മാ​യ എം.​വി. സ​ന്തോ​ഷ്​ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​​ന്റെ ചു​രു​ക്കം: കാ​ക്കി കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ത​പാ​ലാ​പ്പീ​സി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ക​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ സീ​ൽ പ​തി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദൂ​തു​മാ​യി പി.​എ. നാ​യ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ‘ഹൊ​സ്ദു​ർ​ഗി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നാ​രാ​യ​ണ​നെ നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണം, ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങ​ണം’- പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം പി.​എ. നാ​യ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ക്കി മാ​റ്റി​യു​ടു​ക്കാ​ൻ തൂ​വെ​ള്ള മു​ണ്ടും ഷ​ർ​ട്ടു​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു സ​ഖാ​വെ​ത്തി.

    നാ​രാ​യ​ണ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ ഗം​ഭീ​ര സ്വീ​ക​ര​ണം. കോ​രി​ച്ചൊ​രി​യു​ന്ന മ​ഴ. ഒ​രു സ​ഖാ​വ് വ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു: ‘വീ​ട് കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും ത​ക​ർ​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും മ​റ്റൊ​രു​വീ​ട്ടി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’. ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി. ഏ​റെ​നേ​രം നോ​ക്കി​നി​ന്നു. വീ​ടി​​ന്റെ ചാ​യ്പി​​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം മു​ള​കു​ത്തി​നി​ർ​ത്തി ഉ​യ​ർ​ത്തി. അ​ന്ന് ആ ​ചാ​യ്പി​നു​ള്ളി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി നി​യു​ക്ത എം.​എ​ൽ.​എ.

    ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​യി 10 വ​ർ​ഷം എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്നു. കി​ട​പ്പാ​ടം വി​റ്റു. വീ​ടു വി​റ്റു. ക​യ​റി​കി​ട​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​മു​റി വീ​ട് പ​ണി​തു. അ​തും ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യി. ജ​പ്തി നോ​ട്ടീ​സ് ചു​മ​രി​ൽ. വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ സ​ഖാ​വ് വാ​യ്​​പ തു​ക 1,85,000 രൂ​പ അ​ട​ച്ചു. ജ​പ്തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ആ​റ​ടി മ​ണ്ണ് മാ​ത്ര​മേ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളു​വെ​ന്ന് അ​ന്നേ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ന്ത്യ​നി​ദ്ര​ക്കാ​യി ഇ​നി മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി ജീ​വി​തം വൈ​റ​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ യാ​ത്ര​യാ​യ​ത്.

